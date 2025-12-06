Volley, Modena batte Civitanova: Sanguinetti e Porro di qualità, Lube in crisi totale

Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 26-24; 20-25; 25-11) nell’anticipo della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaPanini, tornando al successo dopo il ko rimediato nel turno infrasettimanale contro Trento e issandosi provvisoriamente al quarto posto in classifica generale, operando il sorpasso proprio ai danni della Lube.

I cucinieri sono in crisi totale: secondo ko di fila dopo quello rimediato mercoledì sera contro Monza, addirittura il quarto nelle ultime cinque uscite. I marchigiani scivolano in sesta posizione (a -2 dagli emiliani) e la situazione è davvero complessa in termini agonistici, nonostante una rosa sulla carta competitiva e con grandi ambizioni alla vigilia del torneo.

I padroni di casa hanno operato uno strappo nella parte centrale del primo set e hanno avuto anche tre punti di vantaggio (21-18), sono poi stati rimontati (22-22) e nel finale hanno piazzato un micidiale uno-due che ha chiuso i conti. I Canarini si sono issati sul 15-12 nella seconda frazione, ma hanno subito una rimonta e hanno dovuto annullare due set-point consecutivi (22-24) prima di ribaltare la situazione.

Civitanova ha provato a riaprire i conti dettando legge nel terzo parziale, ma Modena ha subito respinto il tentativo di rimonta degli ospiti dominando il quarto set. Il palleggiatore Amir Tizi-Oualou ha mandato in doppia cifra gli attaccanti Vlad Davyskiba (15 punti), Luca Porro (10) e Paul Buchegger (10) e il centrale Giovanni Sanguinetti (13, 5 ace, 3 muri) affiancato da Pardo Mati (9). Tra le fila di Civitanova i migliori sono stati Aleksandar Nikolov (20 punti) ed Eric Loeppky (14), 8 punti per Mattia Bottolo.