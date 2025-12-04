Volley, Milano espugna Cuneo e si rilancia in Superlega: Recine di qualità, Reggers sugli scudi

Milano ha sconfitto Cuneo nel posticipo della nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I meneghini si sono imposti in trasferta, dominando i primi due set e poi rialzando la testa nel quarto parziale, dopo essere stati sorpresi nella terza frazione.

I ragazzi di coach Roberto Piazza sono tornati al successo dopo il ko rimediato domenica pomeriggio contro Trento al Forum e hanno infilato la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite, issandosi al sesto posto in classifica generale, a una lunghezza da Civitanova e a due punti da Piacenza. Terza battuta d’arresto di fila per i piemontesi, che restano ottavi e sono in piena lotta per guadagnarsi la possibilità di disputare la Coppa Italia.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Ferre Reggers, che ha messo a segno 21 punti (5 muri, 47% in attacco), ma il regista Fernando Kreling ha mandato in doppia cifra anche gli schiacciatori Francesco Recine (14 punti, 2 muri, 52%) e Tatsunori Otsuka (15 punti, 67%), da annotare anche la buona prova dei centrali Gabriele Di Martino (7 punti, 3 muri) ed Edoardo Caneschi (5 punti, 2 muri). Tra le fila di Cuneo i migliori sono stati Nathan Feral (16 punti) e Ivan Zaytsev (12).