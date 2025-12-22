Pallavolo
Volley, le migliori italiane della 15ma giornata di A1. Antropova completa la sua grande settimana! Si rivede Serena Ortolani
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 15ª GIORNATA DI SERIE A1
MARINA LUBIAN L’onda lunga del Mondiale per Club in cui la centrale è stata inserita nel sestetto ideale si fa sentire anche in campionato. Grande partita a Cuneo con 11 punti all’attivo, l’87% in attacco e 4 muri.
PAOLA EGONU Decisiva l’opposta azzurra nella super sfida della giornata vinta 3-0 da Milano su Chieri. 20 punti in tre set, il 53% in attacco, 2 ace e 4 muri.
JOSEPHINE OBOSSA Devastante per due set e non solo. Ci prova fino alla fine a vincere il duello su altissimi livelli con Tolok e sfodera comunque una prestazione da 32 punti con il 52% in attacco, un muro e tre ace.
NICOLE PIOMBONI Giovani schiacciatrici crescono e bene. Partita di qualità per la campionessa mondiale under 21, che esce nel tie break ma fino a quel momento totalizza 16 punti sul campo di Monviso, con il 50% in ricezione, il 40% in attacco, tre ace e tre muri.
EKATERINA ANTROPOVA Chiude la sua settimana, tra Mondiale per Club e contratto in Turchia, con una prestazione super a Perugia: 16 punti, il 50% in attacco, 5 ace e un muro.
GAIA GIOVANNINI Bella prova della campionessa del mondo che sta tornando dopo una fase non brillantissima sui suoi livelli abituali. 15 punti per lei con il 69% in ricezione, il 45% in attacco e un ace.
SERENA ORTOLANI Chi si rivede? Non è stata una prima parte di stagione semplice per la ex opposta azzurra che si fa trovare pronta al momento giusto e contribuisce al successo contro Bergamo, non una squadra qualunque per lei, con 15 punti, il 40% in attacco e un muro.