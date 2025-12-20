Volley, Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia

Verona ha sconfitto Piacenza per 3-2 (28-26; 20-25; 25-17; 28-30; 15-12) nell’anticipo della dodicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri hanno rialzato la testa dopo il ko di settimana scorsa contro Modena e hanno infilato il decimo successo stagionale, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica generale, a una lunghezza di distacco da Perugia e con due punti di margine su Trento (attesa domani dalla trasferta in quel di Padova). Seconda battuta d’arresto di fila per i Lupi, che ora rischiano di subire il sorpasso da parte di Modena al quarto posto in graduatoria.

Pirotecnico scontro diretto tra due big del torneo, deciso dopo oltre due ore di autentica battaglia. Verona ha saputo recuperare da 22-24 nel primo parziale annullando quattro set-point complessivi, ha dominato la terza frazione e nella quarta non è riuscita a concretizzare quattro set-point non consecutivi, venendo così trascinata al tie-break, dove gli ospiti hanno mostrato i muscoli e hanno portato a casa due punti pesantissimi per la stagione.

L’opposto Noumory Keita ha confezionato l’ennesima prestazione di lusso, mettendo a segno 31 punti e indirizzando la contesa. In doppia cifra anche lo schiacciatore Rok Mozic (13 punti) sotto la regia di Micah Christenson (6), 7 marcature per Francesco Sani e 8 per Marco Vitelli. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Miguel Gutierrez (19), Alessandro Bovolenta (10), Gianluca Galassi (15, 3 muri e 3 ace), Efe Mandiraci (14) e Francesco Comparoni (10).