Pallavolo
Volley, i migliori italiani della decima giornata di Superlega. Sanguinetti, che andata! Michieletto e Giannelli sempre presenti
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 10ª GIORNATA DI SUPERLEGA
SIMONE GIANNELLI: Non si ferma mai. Partita complicata quella di Milano ma con lui in regia sembra tutto più semplice. Talento, applicazione e continuità.
GIOVANNI SANGUINETTI: A proposito di continuità. Completa un girone d’andata da favola (o da campione del mondo virtuale, quale è). Contro Civitanova mette a segno 13 punti, con il 63% in attacco, tre muri e soprattutto cinque ace.
FRANCESCO COMPARONI: Prende il posto di Simon e non fa una piega chiudendo con 7 punti, l’80% in attacco, due muri e un ace sul campo di Cisterna.
ALESSANDRO MICHIELETTO: Sempre lui, stratosferico. Chiude il match sul campo di Grottazzolina con 18 punti, il 58% in ricezione, il 67% in attacco, un ace e tre muri. Un trattato di volley tutte le settimane.
TOMMASO GUZZO: Non si ferma l’opposto di Cisterna che mette paura anche a Piacenza chiudendo il match con 17 punti e il 52% in attacco, 3 muri e 4 ace.