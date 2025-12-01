Volley, i migliori italiani dell’8a giornata di Superlega. Bottolo stratosferico, Michieletto incanta l’Unipol Forum

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 8ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI Funzionano al meglio tutti i meccanismi di Perugia che batte 3-0 Cisterna e torna al successo difendendo il primo posto e se funzionano il merito è anche di Simone Giannelli che innesca al meglio i suoi attaccanti.

MATTIA BOTTOLO Prestazione da incorniciare contro Cuneo dello schiacciatore di Civitanova che chiude il match con 15 punti, sette ace (!), il 73% in ricezione, il 70% in attacco e un muro. Cosa chiedere di più?

ALESSANDRO MICHIELETTO Il motore di Trento che espugna l’Unipol Forum è sempre lui, lo schiacciatore azzurro che chiude il match con 13 punti, il 64% in ricezione, il 50% in attacco e un muro.

GIOVANNI SANGUINETTI: standard altissimi per il centrale modenese che chiude il match casalingo con 9 punti all’attivo, il 75% in attacco, un ace e due muri.

LORENZO CORTESIA Nel festival della palla alta, anche il centrale di Verona si ritaglia uno spazietto e dà il suo contributo per la vittoria degli scaligeri nel derby veneto a Padova. Chiude con 9 punti, l’86% in attacco, un muro e due ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA Chirurgico, efficace quando viene chiamato in causa sul campo di Monza. Mette a segno 11 punti, con il 56% in attacco e un muro.