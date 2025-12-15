Volley, i migliori italiani della 11ma giornata di Superlega. Porro e Bottolo, lampi d’azzurro nell’ultima di andata

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 11ª GIORNATA DI SUPERLEGA

GIANLUCA GALASSI: Non basta una super partiuta del centrale piacentino a regalare il colpaccio a Piacenza che si arrende al tie break a Trento. Per lui 15 punti, il 75% in attacco e tre muri.

MATTIA BOTTOLO: Torna al succcesso la Lube anche grazie alla bella prova del suo schiacciatore che fa segnare numeri da favola neli 5 set contro Milano: 20 punti, il 52% in ricezione, uno splendido 68% in attacco e tre ace.

LUCA PORRO: C’è lo zampino del giovane schiacciatore azzurro nel colpaccio di Modena sul campo della capolista Verona. Partita di sostanza, 11 punti, il 58% in attacco, il 44% in ricezione contro una squadra che ha nella battuta uno dei suoi punti di forza e un muro. E Modena cresce…

ALBERTO POLO: Deciso, il centrale di Padova, per la fondamentale vittoria di Coisterna. Chiude con 13 punti all’attivo e uno stratosferico 82% in attacco con 2 muri e 2 ace.

JACOPO LARIZZA: Partecipa alla rimonta di Monza contro Grottazzolina con 10 punti, il 75% in attacco e ben 4 muri.