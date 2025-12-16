Volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per alcuni sport, delineando dunque il percorso verso la rassegna a cinque cerchi ormai lontana due anni e mezzo. Per quanto riguarda il volley, è stato confermato quanto già circolava da tempo: il cammino era già stato definito, mancava semplicemente l’ufficialità che è arrivata da Losanna prima della pausa natalizia.

Ai Giochi parteciperanno dodici Nazionali per genere, come accade ormai da tempo immemore nell’evento quadriennale. Gli USA sono già ammessi in qualità di Paese ospitante, ma come verranno assegnati gli altri undici pass? I primi biglietti verranno messi in palio già nel 2026, dunque due anni prima dell’evento in questione. La modalità sarà semplicissima: voleranno ai Giochi le vincitrici dei cinque Campionati Continentali (Europa, Asia/Oceania, Sudamerica, Nord-Centro America, Africa), se gli USA dovessero imporsi nel NORCECA allora farà festa la finalista perdente.

La seconda occasione per qualificarsi alle Olimpiadi avverrà ai Mondiali 2027: le migliori tre classificate non ancora ammesse ai Giochi si meriteranno il pass per Los Angeles 2028. Se una delle vincitrici dei Campionati Continentali o gli USA dovessero salire sul podio, allora si andrà a ripescare la quarta, poi la quinta e così a scendere, fino ad assegnare i tre pass in palio.

Gli ultimi tre posti verranno assegnati tramite il ranking FIVB, aggiornato all’11 giugno 2028 per le donne e al 18 giugno 2028 per gli uomini (al termine delle rispettive Nations League). Le tre squadre più in alto in graduatoria e non ancora qualificate ai Giochi si meriteranno il diritto di partecipare alla rassegna a cinque cerchi, che si disputerà dal 14 al 30 luglio.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028 NEL VOLLEY?

PAESE OSPITANTE: USA.

PRIMO PASSAGGIO (2026): i vincitori dei cinque Campionati Continentali (Europa, Asia, Africa, Nord-Centro America, Sudamerica).

SECONDO PASSAGGIO (2027): le tre squadre meglio classificate ai Mondiali 2027 e non ancora qualificate ai Giochi.

TERZO PASSAGGIO (2028): le tre squadre meglio classificate nel ranking FIVB (11 giugno per le donne, 18 giugno per gli uomini) e non ancora qualificate ai Giochi.