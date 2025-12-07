Pallavolo
Volley femminile, successi di Chieri e Novara nell’ultimo turno del girone d’andata
Si chiude il girone d’andata della regular season della Serie A1 2025-2026 di volley femminile: nel 13° turno procedono a braccetto Novara (4a) e Chieri (3a), che salgono a quota 29 punti grazie alle vittorie rispettivamente contro Firenze per 3-0 (25-21 25-17 25-16) e Perugia, sempre per 3-0 (25-22 25-14 25-15).
Importante affermazione per Busto Arsizio, che concede un set, ma poi batte in rimonta San Giovanni in Marignano per 3-1 (16-25 25-15 25-16 25-18), mantenendo un punto di margine su Vallefoglia, che vince i primi due set ai vantaggi e poi regola Cuneo per 3-1 (26-24 27-25 23-25 25-18).
Per quanto concerne gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia, inoltre, Conegliano fronteggerà Bergamo, ottava, mentre Scandicci se la vedrà con Vallefoglia, settima. Chieri chiude l’andata da terza in classifica e sfiderà Busto Arsizio, infine Novara ospiterà Milano.
SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026
Risultati 13a giornata
Novara-Firenze 3-0 (25-21 25-17 25-16)
Chieri-Perugia 3-0 (25-22 25-14 25-15)
Busto Arsizio-San Giovanni in Marignano 3-1 (16-25 25-15 25-16 25-18)
Vallefoglia-Cuneo 3-1 (26-24 27-25 23-25 25-18)
Classifica
1 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano* 40
2 Savino Del Bene Scandicci* 34
3 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 29
4 Igor Gorgonzola Novara 29
5 Numia Vero Volley Milano 29
6 Eurotek Laica Uyba* 19
7 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 18
8 Bergamo 15
9 Il Bisonte Firenze 13
10 Cbf Balducci Hr Macerata 13
11 Honda Cuneo Granda Volley 12
12 Wash4green Monviso Volley* 11
13 Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10
14 Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7
* = una partita in più