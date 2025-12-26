Volley femminile, Novara vince un braccio di ferro. Vallefoglia forma vibrante, Cuneo doma il derby

Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara si è rialzata dopo lo scivolone dell’antivigilia sul campo di Chieri ed è riuscita a sconfiggere Bergamo al tie-break di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, dopo essere stata sotto per 1-2. Le piemontesi si rilanciano e si confermano in terza posizione, a sette lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (con due partite giocate in più). Quarto ko per le orobiche nelle ultime cinque uscite e ottavo posto con una lunghezza di margine su Macerata.

L’opposto Tatiana Tolok (25 punti), la schiacciatrice Britt Herbots (19) e la centrale Federica Squarcini (14) hanno fatto la differenza contro il sestetto guidato da Kendall Kipp (16), Michaela Mlejnkova (14) e Alessia Bolzonetti (11). Cuneo ha vinto il derby piemontese con Monviso per 3-1, operando il sorpasso per il decimo posto in classifica: Binto Diop (19 punti) e Masa Pucelj (19) sugli scudi contro la formazione guidata da Anna Davyskiba (16) e Adhu Malual (12).

Vallefoglia prosegue nel suo momento magico e, dopo il colpaccio contro Milano, ha sconfitto il fanalino di coda San Giovanni in Marignano per 3-0, mettendo la firma sul quinto successo consecutivo. Le marchigiane, che hanno sensibilmente rafforzato il sesto posto in classifica generale, sono state trascinate da Loveth Omoruyi (20 punti) ed Erblira Bici (22 punti), senza dimenticarsi delle dieci marcature di Gaia Giovannini, contro il sestetto guidato da Yushan Zhuang (12) ed Edinara Brancher (11). Macerata ha prevalso al tie-break sul campo di Perugia grazie ai colpi di Suvi Kokkonen (22 punti), Alessia Mazzon (17), Nicole Piomboni (15), mentre alle umbre non sono bastate Beatrice Gardini (20) ed Elena Perinelli (17).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Honda Cuneo Granda Volley vs Wash4green Monviso Volley 3-1 (24-26; 25-19; 25-15; 25-23)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (25-22; 27-29; 22-25; 25-18; 13-15)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0-3 (19-25; 20-25; 26-28)

Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo 3-2 (25-23; 23-25; 18-25; 25-18; 15-12)

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (20-25; 31-33; 25-19; 22-25)

Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25; 13-25; 17-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 46 punti (16 partite giocate), Scandicci 43 (17), Novara 39 (18), Chieri 38 (17), Milano 34 (16), Vallefoglia 29 (17), Busto Arsizio 20 (17), Bergamo 20 (17), Macerata 19 (17), Cuneo 17 (17), Monviso 15 (18), Firenze 15 (17), Perugia 12 (17), San Giovanni in Marignano 10 (17).