Volley femminile, Novara vince il derby con Monviso: Tolok e Alsmeier suonano la carica in Serie A1

Novara ha sconfitto Monviso per 3-1 (25-20; 20-25; 25-21; 25-23) nell’anticipo della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte nell’atteso derby piemontese giocato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e hanno infilato il sesto successo consecutivo in campionato: grazie a questa affermazione le rosablù si sono portate al terzo posto solitario in classifica, a otto lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano e a due punti da Scandicci (a parità di incontri disputati).

Primi due set speculari, poi Novara è stata eccellente nel rimontare da 5-8 nel terzo parziale e ad allungare di forza. Testa a testa equilibratissimo nella quarta frazione fino al 15-15, poi le padrone di casa sono riuscite a piazzare un break e a conservarlo fino al termine del confronto. Le ospiti sono incappate nell’undicesimo ko stagionale e restano al terzultimo posto in graduatoria, in piena lotta per non retrocedere.

Prova di notevole impatto da parte dell’opposto Tatiana Tolok (20 punti) e della schiacciatrice Lina Alsmeier (18), affiancata di banda da Britt Herbots (10) sotto la regia di Carlotta Cambi (2), che ha ben sfruttato anche le centrali Sara Bonifacio (5) e Federica Squarcini (4). A Monviso non è bastato l’apporto di Anna Davyskiba (16 punti), Yasmina Akrari (10), Adhu Malual (10) e Anna Dodson (14).