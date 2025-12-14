Volley femminile, Novara si inserisce tra Conegliano e Scandicci in Serie A1. Due tie-break smuovono la giornata

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, in attesa del rovente derby lombardo tra Bergamo e Milano in programma questa sera (ore 20.30), proprio in contemporanea con la finale del Mondiale per Club tra Conegliano e Scandicci. La big attesa in campo era Novara, impegnata contro San Giovanni in Marignano di fronte al proprio pubblico del PalaIgor.

Le Zanzare sono state sorprese dalla neopromossa e hanno lasciato per strada il primo set, ma nelle frazioni successive è emersa la maggiore caratura tecnica delle piemontesi e così le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno vinto per 3-1 (23-25; 25-17; 25-21; 25-19). Novara ha infilato la dodicesima vittoria stagionale e si è issata al secondo posto in classifica, a cinque lunghezza dalla capolista Conegliano e con un punto di vantaggio su Scandicci, ma avendo giocato una partita in più rispetto alle finaliste di San Paolo.

A trascinare le padrone di casa è stata la bomber Tatiana Tolok, autrice di 26 punti (3 ace), si è messa in mostra anche la centrale Sara Bonifacio (14 punti, 3 muri, 2 ace per la capitana) sotto la regia di Carlotta Cambi, che ha sfruttato anche le schiacciatrici Britt Herbots (8) e Mayu Ishikawa (9). All’ultima della classe, che continua a inseguire Perugia, Monviso e Cuneo nella lotta per non retrocedere, non sono bastate Yushan Zhuang (21 punti) ed Edinara Brancher (11).

Le altre due partite del pomeriggio si sono decise al tie-break. Vallefoglia ha sconfitto Perugia per 3-2 (25-20; 25-16; 22-25; 22-25; 15-11): avanti per 2-0, le marchigiane hanno subito la rimonta delle umbre, hanno reagito e si sono imposte nella frazione decisiva. Terzo sigillo di fila per le verdi, che si issano al sesto posto in classifica generale, mentre le umbre smuovono la classifica con il quinto ko di fila e agganciano Monviso in terzultima piazza. Ben cinque giocatrici sono andate in doppia cifra tra le padrone di casa: Erblira Bici (19 punti), Adelina Ungureanu (13), Bozana Butigan (10), Sonia Candi (12) e Gaia Giovannini (12). Alle ospite non sono bastate Beatrice Gardini (21 punti) ed Elena Perinelli (14).

Cuneo ha confezionato la grande rimonta contro Macerata: sotto per 0-2 di fronte al proprio pubblico, le piemontesi hanno ribaltato il risultato e si sono imposte per 3-2 (17-25; 21-25; 25-16; 25-22; 15-11), conquistando due punti di fondamentale importanza in ottica salvezza, agganciando proprio le marchigiane al nono posto (+3 su Monviso e Perugia). Binto Diop è stata superlativa (28 punti), mentre tra le ospiti le migliori sono state Suvi Katriina Kokkonen (21 punti) e Alessia Mazzon (13).