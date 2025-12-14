Volley femminile, Milano la spunta al tie-break contro Bergamo nella prima di ritorno in Serie A1

Calato il sipario sul posticipo della prima giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile tra Bergamo e la Numia Vero Volley Milano alla Choruslife Arena. Derby lombardo in cui la Vero Volley, concluso il girone d’andata al quinto posto, voleva iniziare col piglio giusto la seconda metà del campionato.

La formazione di coach Stefano Lavarini affronterà poi nelle prossime settimane un tour de force, in cui sarà fondamentale fare punti. Nello stesso tempo Bergamo, che ha chiuso l’andata con un bottino di 15 punti, andava in cerca di rivincite dopo la sconfitta per 3-0 all’Opiquad Arena contro Paola Egonu e compagne.

Si è assistito a un match molto lottato in cui le padrone di casa, guidate da coach Carlo Parisi, hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo e trovandosi in una condizione di vantaggio, sullo score di 15-25; 25-23; 26-24. Compagine bergamasca letteralmente trascinata dall’opposta americana Kendall Kipp, autrice di 34 punti, ma affossata da quest’ultima con l’errore nell’ultimo pallone del confronto.

Ne ha saputo approfittare la Vero Volley, capace di risalire la china e di chiudere al tie-break e in rimonta (25-15; 23-25; 24-26; 25-21; 15-12). Top scorer tra le fila di Milano Egonu con 24 punti. In doppia cifra anche Elena Petrini (10 punti) e Anna Danesi (13 punti). Tuttavia, la giocatrice che si è distinta per continuità di rendimento tra le fila della squadra di Lavarini è stata il libero Eleonora Fersino, eletta MVP. Per Milano, comunque, il punto perso ha dei risvolti nella classifica, pensando alle neo campionesse del mondo di Scandicci e a Chieri che precedono con 34 e 32 punti la squadra meneghina.