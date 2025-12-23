Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza

Non soltanto la vittoria di Conegliano (3-0 casalingo contro San Giovanni in Marignano) e la pesantissima sconfitta di Milano (3-1 sul campo di Vallefoglia) nell’antivigilia di Natale riservata alla 16ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci prosegue nella propria marcia perentoria dopo aver vinto il Mondiale per Club, imponendosi contro Cuneo per 3-0 (25-15; 27-25; 25-13).

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno avuto la meglio di fronte al proprio pubblico, infilando il quattordicesimo successo in campionato e confermandosi al secondo posto, a sei punti di distacco dalla capolista Conegliano. Una perentoria Ekaterina Antropova (20 punti, 6 muri, 2 ace), Avery Skinner (9) e Sarah Franklin (7) si sono fatte valere contro il sestetto guidato da Binto Diop (12) e Masa Pucelj (7).

L’altra grossa notizia della serata è la sconfitta di Novara sul campo di Chieri in un sempre sentito derby piemontese. Le piemontesi si sono imposte per 3-1 (25-23; 23-25; 25-12; 25-21) e si sono issate al quarto posto scavalcando Milano, portandosi così a due lunghezze di vantaggio dalla Igor (che ha giocato un incontro in più). Una superlativa Anett Németh (21 punti), una brillante Stella Nervini (19) e una solida Laura Kunzler (17) hanno brillato contro il sestetto guidato da Tatiana Tolok (17), Lina Alsmeier (16) e Britt Herbots (12).

Bergamo ha rialzato la testa dopo tre battute d’arresto, infliggendo il secondo ko di fila a Busto Arsizio (3-0) e portandosi così all’ottavo posto in classifica, a una lunghezza di ritardo proprio dalle Farfalle. Prova di carattere da parte di Kendall Kipp (25 punti), mentre tra le ospiti la migliore è stata Josephine Obossa (14). Monviso ha prevalso con un nitido 3-0 contro Perugia in un match fondamentale per la salvezza: Beatrice Gardini (18) ed Elena Perinelli (12) non sono bastate contro Anna Davyskiba (18), Amandha Sylves (11), Sofia D’Odorico (13) e Adhu Malual (8).

L’altra partita di serata si è risolta al tie-break con il successo di Firenze nella tana di Macerata: non sono bastati i 30 punti di Clara Decortes alle marchigiane contro Nausica Acciarri (19), Alice Tanase (15) e Vanja Bukilic. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati della sedicesima giornata della Serie A1 e la classifica del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Bergamo vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-23; 25-13; 25-19)

Wash4green Monviso Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-23; 25-22; 25-20)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-23; 23-25; 25-12; 25-21)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Il Bisonte Firenze 2-3 (23-25; 25-12; 21-25; 25-20; 13-15)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano 3-1 (25-21; 17-25; 25-23; 25-15)

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-0 (25-23; 25-17; 25-19)

Savino Del Bene Scandicci vs Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-15: 27-25; 25-13)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 46 punti, Scandicci 40, Novara 37*, Chieri 35, Milano 34, Vallefoglia 26, Busto Arsizio 20, Bergamo 19, Macerata 17, Monviso 15*, Firenze 15, Cuneo 14, Perugia 11, San Giovanni in Marignano 10. *= 1 partita in più.