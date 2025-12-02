Volley, prosegue la sfida al vertice tra Perugia, Verona e Trento in Superlega. Civitanova cerca conferme nell’infrasettimanale

Turno infrasettimanale per la Superlega: il massimo campionato italiano di volley maschile sarà protagonista tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre con la nona giornata, la terzultima del girone d’andata. Siamo arrivati a un momento importante della stagione, la lotta per accedere alla Coppa Italia si è infiammata e si è intensificata la lotta al vertice, dove non mancano le sorprese. Riflettori puntati sul big match tra Trento e Modena: i Campioni d’Italia, reduci dal successo al Forum di Milano, occupano il terzo posto in classifica generale e incrociano i Canarini, quinta forza del torneo capace di regolare Grottazzolina nell’ultima uscita.

Alessandro Michieletto, Jordi Ramon e Theo Faure guideranno l’attacco dei dolomitici, attesi dall’incrocio con il sestetto dei bomber Vlad Davyskiba e Paul Buchegger, ma anche del libero Luke Perry e del centrale Giovanni Sanguinetti. La capolista Perugia, che guida la classifica con tre punti di vantaggio ma due incontri disputati in più rispetto al resto delle inseguitrici, farà invece visita al fanalino di coda Grottazzolina, che insegue ancora il primo successo in campionato: sulla carta dovrebbe profilarsi un match semplice per i Block Devils, guidati dal regista Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk.

Verona sta sognando a occhi aperti: è seconda in classifica a -3 da Perugia, ma ha disputato due partite in meno. Gli scaligeri proveranno a proseguire nella loro marcia di carattere ospitando Cisterna: Noumory Keita e Darlan Souza, decisivi contro Padova insieme a Lorenzo Cortesia e Francesco Sani, non dovranno sottovalutare il sestetto guidato da Tommaso Guzzo ed Efe Bayram. Civitanova proseguirà nell’operazione rilancio sul campo di Monza, guidata come sempre dagli attaccanti Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo in un match da prendere con le pinze contro una squadra alla ricerca di punti salvezza.

Confronto importante tra Piacenza e Padova, con tanti italiani interessanti chiamati a dire la loro: Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi e Paolo Porro da una parte; Mattia Orioli, Davide Gardini e Alberto Polo dall’altra. Completerà il quadro il posticipo di giovedì sera tra Milano e Cuneo.