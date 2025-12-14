Vinatzer sfiora una rimonta epica nello slalom in Val d’Isere. Vince Haugan, bene Sala

Alex Vinatzer è protagonista di una rimonta incredibile nello slalom in Val d’Isere e sfiora il podio sulle nevi francesi. A vincere è il norvegese Timon Haugan, che nega la doppietta allo svizzero Loic Meillard, vincitore ieri in gigante. Doppietta norvegese sul podio, visto che al terzo posto conclude Henrik Kristoffersen. Bella gara anche di Tommaso Sala, che ritorna in Top-10.

Haugan festeggia il sesto successo della carriera in Coppa del Mondo, riuscendo a scalare di una posizione rispetto a metà gara. Il norvegese ha preceduto di 28 centesimi lo svizzero Loic Meillard, che ha perso oltre due decimi nel solo ultimo tratto. Terzo posto per Henrik Kristoffersen, che ha pagato 34 centesimi di ritardo dal connazionale.

Grandissima rimonta di Alex Vinatzer, che firma il miglior tempo nella seconda manche e risale addirittura ventuno posti, terminando poi al quarto posto a 1’10 dalla vetta. Una gara che conferma l’ottimo momento di forma dell’altoatesino e che si spera possa dare una svolta alla stagione di Vinatzer anche tra i rapid gates.

Eccezionali anche i recuperi dei norvegesi Oscar Andreas Sandvik (+1.24) e Hans Grahl-Madsen (+1.31), che rimontano rispettivamente diciotto e ventidue posizioni, terminando quinto e sesto. Bel settimo posto di Tommaso Sala (+1.38), che torna tra i primi dieci quasi due anni dopo l’ultima volta. Ottavo l’austriaco Marco Schwarz (+1.59), mentre completano la Top-10 il francese Steven Amiez (+1.60) e lo svizzero Matthias Iten (+1.66).

Haugan si porta al comando anche della classifica di slalom con 195 punti davanti al francese Paco Rassat (140) e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (126), che sono entrambi usciti oggi. In quella generale Odermatt conduce sempre con 505 punti davanti ai norvegesi Kristoffersen (302) ed Haugan (281).