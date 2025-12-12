Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth 2025: Medea Falcioni la stella azzurra a Vilamoura

L’Italia vuole confermarsi una superpotenza della vela giovanile internazionale e si presenta con grandi ambizioni al via dei Campionati Mondiali Youth 2025, in programma a Vilamoura da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre. La flotta azzurra aveva dominato la scena nella passata edizione dell’evento sul Lago di Garda con addirittura sei medaglie (tutte d’oro) su undici classi, quindi non sarà facile ripetere quel risultato in Portogallo.

La delegazione nostrana può fare affidamento comunque su alcuni talenti in rampa di lancio che hanno le carte in regola per salire sul podio in questa rassegna iridata giovanile. Medea Falcioni rappresenta indubbiamente la stella più luminosa della spedizione italiana, avendo dimostrato recentemente di poter competere quasi alla pari con le migliori atlete al mondo (a livello senior) nell’iQFoil.

La quindicenne anconetana, campionessa mondiale ed europea U19 in carica, è reduce da uno straordinario settimo posto agli Europei Assoluti di Sferracavallo e sembra ormai pronta ad abbandonare le categorie giovanili nel 2026 per lanciare la sfida a Marta Maggetti in ottica selezione olimpica verso Los Angeles 2028. A Vilamoura proveranno a mettersi in mostra anche altri velisti azzurri di età compresa tra i 12 ed i 18 anni.

Oltre a Falcioni, l’Italia verrà rappresentata ai Mondiali Youth di World Sailing da Matteo Mioni (2008)/Noah Samuel Barbiero (2007) nel 420 misto, Giulia Schultze (2008)/Flavia Schultze (2008) nel 420 femminile, Giuseppe Montesano (2008)/Enrico Coslovich (2010) nel 29er misto, Bianca Marchesini (2010)/Lucia Finato (2009) nel 29er femminile, Lorenzo Sirena (2008)/Alice Dessy (2008) nel Nacra 15, Mattia Saoncella (2009) nell’iQFoil maschile, Alessandro Cirinei (2008) nell’ILCA 6 maschile, Marina Murri (2008) nell’ILCA 6 femminile e Julio Houze (2008) nel Kite maschile.