Vasseur lancia la Ferrari: “Il tasso di sviluppo sarà enorme. Sottovalutata la sfida di Hamilton”

La Ferrari si è resa protagonista di una stagione fallimentare, ma bisogna provare a guardare al futuro con ottimismo. Il team principal Frederic Vasseur si è proiettato verso la prossima annata agonistica in un’intervista concessa a Sky: “S’impara sempre da ogni stagione, sappiamo che quella passata non è stata buona, ma c’è stata una ripresa. E abbiamo fatto bene a un certo punto a concentrarci sul 2026. Da ogni singola stagione puoi imparare qualcosa. Sicuramente è stata un’annata difficile, già alla fine di aprile eravamo 110 punti dietro la McLaren. E penso che sia stato giusto focalizzarci sul 2026“.

La nuova monoposto verrà presentata il prossimo 23 gennaio: “È quasi la stessa squadra. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questo progetto. C’è una buona collaborazione tra la parte del telaio e quella del motore. È una vera sfida, ma anche una grande occasione dal punto di vista ingegneristico. Penso che sarà una stagione completamente diversa rispetto a questa appena conclusa. La classifica che avremo in Australia potrà cambiare sostanzialmente gara dopo gara perché il tasso di sviluppo sarà enorme“.

Inevitabile un bilancio su Lewis Hamilton: “Non è stata la migliore stagione della nostra vita, non lo è stata per Lewis, per Charles, per noi e per me stesso. Ma dobbiamo prendere le parti positive e vedere come possiamo fare un lavoro migliore in vista del 2026. È stata una stagione diversa per Lewis e per Charles. Leclerc conosce perfettamente la squadra, conosce tutti nel team e ogni singolo software. Lui è a casa. Per Hamilton è stata una grande sfida passare da Mercedes a noi. Personalmente l’ho sottovalutata“.

Frederic Vasseur ha poi chiuso con ottimismo: “Inizieremo il 2026 in una forma migliore: ora Lewis conosce la squadra e noi conosciamo lui molto meglio di un anno fa. Ha una buona conoscenza di ogni singolo software e di ogni strumento. Faremo un lavoro migliore il prossimo anno“.