Van der Poel implacabile: “Non mi aspettavo Nys così forte, ho fatto un giro a tutta ed è bastato”

Mathieu van der Poel non ha fatto sconti nella giornata di Santo Stefano, giganteggiando in quel di Gavere, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Il fuoriclasse olandese ha firmato il quarto successo consecutivo nel massimo circuito internazionale itinerante, risultando imbattibile in questo avvio di stagione (cinque affermazioni nelle ultime due settimane). Il Campione del Mondo ha sfiancato il belga Thibau Nys nel corso del sesto dei nove giri, involandosi così in solitaria verso il successo.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha espresso la propria soddisfazione: “È stato un po’ strano correre a Gavere in questa condizioni. È stata una dinamica davvero diversa dal solito, fare la differenza è stato piuttosto difficile. E Thibau è stato davvero forte. Su questo circuito me lo aspettavo, a dire il vero. Non mi aspettavo che sarei riuscito a staccarlo. Certamente è stato molto forte e in queste condizioni è molto difficile correre stando molto vicino alla ruota“.

Mathieu van der Poel ha poi proseguito nella propria analisi: “A tre giri dalla fine, quando ha lanciato il suo attacco, ho deciso di fare un giro a tutta. Penso che abbia fatto un piccolo errore a ruota e questo mi ha dato la possibilità di creare un gap. Oggi si trattava di avere pazienza e saper aspettare. È molto difficile correre così, vedi che le differenze non sono molte. Per questo ho deciso di scommettere su un giro veloce nella speranza che sarebbe bastato e per fortuna è stato così. Altrimenti penso che oggi si sarebbe decisa con uno sprint“.