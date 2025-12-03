Vallefoglia firma la rimonta da urlo: golden set dominato, Omoruyi memorabile in Challenge Cup

Vallefoglia ha firmato la rimonta da urlo e si è qualificata agli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo la sconfitta rimediata per 3-1 nel confronto d’andata, le ragazze di coach Andrea Pistola hanno battuto l’AEK Atene per 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 25-13) nel match di ritorno disputato al Palacampanara di Pesaro e hanno così pareggiato i conti.

Il passaggio del turno si è deciso al golden set, dove le padrone si sono scatenate e si sono imposte per 15-7, guadagnandosi così il diritto di proseguire la loro prima avventura in campo continentale. La formazione marchigiana se la dovrà ora vedere con le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, capaci di liquidare lo ZOK Igman Ilidza, e con tutte le carte in regola per spingere ancora più lontano.

Prestazione memorabile da parte della schiacciatrice Loveth Omoruyi, che ha messo a segno ben 31 punti (5 muri). Sono andate in doppia cifra anche la bomber Erblira Bici (19 punti) e le centrali Sonia Candi (12 punti, 6 muri) e Bozana Butigan (14, 7 stampatone). A referto anche Federica Carletti (7), Gaia Giovannini (4), Raquel Lazaro (2), Valentina Bartolucci (1) e il libero Chiara De Bortoli (63% in ricezione). Tra le fila dell’AEK Atene le migliori sono state Tutku Yuzgenc (28) e Stamatia Kyparissi (17).