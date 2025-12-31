United Cup 2026: tutti i top10 ATP e WTA in campo. Parata di stelle con Zverev, Fritz, Gauff e Swiatek

Se il quadro dei partecipanti può essere assunto come parametro utile a misurare il livello di un torneo, l’edizione 2026 della United Cup è sulla buona strada per essere considerata una competizione di valore decisamente elevato. Sarà una vera e propria parata di stelle quella che, dal 2 all’11 gennaio, si giocherà a Perth e a Sydney e vedrà esibirsi diversi Top 10 del circuito ATP e WTA.

A guidare le ambizioni della Germania sarà Alexander Zverev. Il numero tre del mondo punta ad iniziare l’anno nel migliore dei modi per dimenticare un 2025 ricco di contraddizioni e preparare l’imminente Australian Open, torneo in cui deve difendere la finale dello scorso anno. Non sarà assolutamente facile il cammino dei tedeschi, inseriti nel girone F con la Polonia finalista dello scorso anno e l’Olanda.

Una delle coppie meglio assortite è, senza dubbio, quella schierata dagli Stati Uniti. Taylor Fritz, sceso al numero 9 del ranking, vuole scaldare i motori per una stagione in cui tornare sui suoi standard di rendimento più elevati, obiettivo condiviso anche dalla compagna di squadra Coco Gauff, desiderosa di trovare la definitiva consacrazione dopo il trionfo dell’ultimo Roland Garros.

È attesa al ruolo di indiscussa trascinatrice della sua squadra Iga Swiatek. La polacca ha saputo riprendersi da un avvio di 2025 molto problematico, ha trionfato a Wimbledon e si ripresenta ai nastri di partenza con l’idea di rilanciare l’inseguimento al primato in classifica di Aryna Sabalenka. Per spingere in alto la sua Polonia e provare a trascinarla verso il titolo, la numero due del mondo ha bisogno però dell’aiuto del suo connazionale Hubert Hurkacz.

Saranno presenti ai nastri di partenza del torneo anche Alex de Minaur, numero sei del mondo che rivestirà il ruolo di leader indiscusso dell’Australia nel girone D e dovrà guardarsi da rivali insidiosi come Ruud e Mensik, e Felix Auger-Aliassime. Il canadese, grazie ad una straordinaria seconda parte di scorsa stagione, si è proiettato fino al numero cinque e non vede l’ora di ripartire per continuare a lasciare il segno. Il giocatore nordamericano proverà a trascinare in alto il suo Paese insieme alla compagna di squadra Victoria Mboko.

Tra le nazioni con almeno un Top 10 in squadra figura anche l’Italia. Jasmine Paolini ha chiuso il 2025 in ottava posizione e, dopo aver annunciato la composizione del suo nuovo team di lavoro, punta a confermarsi ad alti livelli e a tornare protagonista nei tornei dello Slam, competizioni in cui nel 2024 ha raggiunto due finali. È tutto pronto per l’inizio dello spettacolo, gli interpreti sono pronti ad entrare in campo: agli appassionati non resta che accomodarsi per gustarlo dal primo all’ultimo punto.