United Cup 2026: l’elenco completo dei partecipanti ed i capitani di tutte le Nazionali

Si avvicina l’inizio della United Cup, l’evento unitario ATP-WTA che, grosso modo paragonabile a un ATP 500 e a un WTA 500 sia per partecipazioni che per sistema di punteggio garantito, mette in scena alcuni dei confronti più interessanti dell’inizio di stagione 2026.

Lo schema è abbastanza usuale: i 18 Paesi al via hanno a disposizione fino a sei giocatori e sono guidati da capitani che, di solito, non sono gli stessi di Coppa Davis o Billie Jean King Cup. Per dire, nel caso dell’Italia è Stefano Cobolli, padre di Flavio ed ex validissimo pro, ma ci sono anche tante figure da ricordare. Alcuni nomi: Tim Henman, Lleyton Hewitt, Jiri Novak, che hanno vinto Slam, tornei importanti o raggiunto la top 5 mondiale. Qualcuno scende anche in campo: Gabriela Dabrowski (unica donna), Stan Wawrinka, Tallon Griekspoor e Petros Tsitsipas.

Fino a sei giocatori, si diceva. Qualcuno ha deciso di portarne di meno: è il caso del Giappone con quattro e di Norvegia e Cina con cinque. In ogni caso, la qualità quest’anno si rivela particolarmente alta. E si gioca nelle ormai usuali due sedi. Nella fattispecie si tratta di Perth, già sede storica della United Cup, e Sydney, che ha a lungo avuto all’interno degli impianti ex olimpici un ottimo torneo.

Di seguito il novero dei partecipanti alla United Cup 2026 comprensivo della divisione per gruppi. Dal 2 al 6 gennaio fase a gironi, passano le prime e le due migliori seconde, poi il 7 e 8 gennaio quarti di finale, il 10 e l’11 semifinali e finale. Gli ultimi tre incontri si giocano a Sydney.

UNITED CUP 2026: I PARTECIPANTI

GRUPPO A

USA Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell

SPAGNA Jéssica Bouzas Maneiro, Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes, Yvonne Cavallé Reimers. Capitano: Miguel Sánchez

ARGENTINA Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez

GRUPPO B

CANADA Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski

BELGIO Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman

CINA Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di

GRUPPO C

ITALIA Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

FRANCIA Arthur Rinderknech, Loïs Boisson, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

SVIZZERA Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka

GRUPPO D

AUSTRALIA Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt

CECHIA Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škoch. Capitano: Jiří Novák

NORVEGIA Casper Ruud, Malene Helgø, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud

GRUPPO E

GRAN BRETAGNA Jack Draper, Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman

GRECIA Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas

GIAPPONE Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda

GRUPPO F

GERMANIA Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev Sr.

POLONIA Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczyński

PAESI BASSI Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor

Nota per la Cina: i nomi sono indicati secondo l’ordine orientale. In Occidente diremmo Zhizhen Zhang, Lin Zhu, Rigele Te, Xiaodi You, Aoran Wang e Di Wu.