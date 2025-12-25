United Cup 2026: le avversarie dell’Italia ai raggi X. Belinda Bencic l’insidia principale

Il nuovo anno inizierà con una competizione a squadre, tipologia di manifestazione nella quale l’Italia è la dominatrice indiscussa dell’ultimo biennio. Si disputa dal 2 all’11 gennaio 2026 la nuova edizione della United Cup, torneo nel quale il cammino dell’Italia inizierà nel girone contro Svizzera e Francia. Si qualificano ai quarti di finale le sei vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde. Un esame delle due rivali non può che confermare come Belinda Bencic rappresenti l’ostacolo più insidioso sulla strada della rappresentativa tricolore.

Nel primo dei due incontri che disputerà a Perth la formazione azzurra esordirà contro la Svizzera. La formula del torneo consente ad ogni squadra di convocare fino a tre giocatori e tre giocatrici: ogni incontro si articola in un match di singolare maschile, in uno di singolare femminile e in un doppio misto. Se Flavio Cobolli, letteralmente trasfigurato dal trionfo in Davis, sembra ampiamente in grado di poter controllare gli ultimi lampi di classe di Stan Wawrinka, giocatore sempre più prossimo al definitivo ritiro dall’attività, il singolare femminile rappresenta sicuramente lo snodo chiave del confronto.

Jasmine Paolini, numero 1 d’Italia, dovrà affrontare una rivale ostica contro la quale il bilancio dei precedenti è in perfetta parità. Bencic, dopo la pausa per la maternità, ha saputo completare un rientro che l’ha riportata ad alto livello ed ha ribadito di essere una giocatrice in grado di giocarsela alla pari contro qualsiasi avversaria.

Non sarà assolutamente semplice anche il compito contro la Francia nella seconda sfida. I transalpini si affidano a Arthur Rinderknech, autore di un’ottima parte finale di 2025 nella quale ha raggiunto la finale nel torneo Masters 1000 di Shanghai, e ad una delle grandi rivelazioni della scorsa annata, Lois Boisson. La giocatrice transalpina, rivelatasi al grande tennis con la storica semifinale raggiunta al Roland Garros, dovrà ora confermare tutto quanto di positivo fatto intravedere negli ultimi mesi per riuscire a confermarsi ad alto livello.