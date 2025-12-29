United Cup 2026: la entry list e l’elenco di tutti i giocatori ATP e WTA

Sempre più vicino il momento dell’inizio della United Cup 2026, con numerose figure di spicco del tennis sia ATP che WTA a prendere il via. Sarà un’altra edizione con il rango che risulterà, sia per punteggi che per partecipanti, paragonabile in certa misura a un ATP 500 o a un WTA 500.

Per l’Italia ci saranno Jasmine Paolini e Flavio Cobolli come singolaristi praticamente certi, nonché il doppio misto formato da Sara Errani e Andrea Vavassori che, dati alla mano, è il più collaudato (anche se non manca uno stuolo di specialisti). Il girone è quello con Francia e Svizzera, e ci saranno soltanto sfide decisamente interessanti dal punto di vista agonistico e in vista di appuntamenti più importanti.

Nel frattempo qualche forfait è forzatamente arrivato: il primo è quello di Jack Draper, che salterà tutta la tournée australiana, Australian Open compresi, visto il perdurare dei problemi che si trascina dietro dagli US Open. Per il resto varie presenze che possono valere e confronti, come detto, di livello (nonché Iga Swiatek sempre pronta quando si tratta di Polonia).

Nata nel 2023 come erede dell’ATP Cup, la United Cup ha nell’albo d’oro i nomi di USA (due volte) e Germania, con l’Italia che vi ha sempre finora giocato e ha raggiunto la finale nella prima edizione, non ha superato il round robin nella seconda e si è fermata ai quarti nella terza. Resta, comunque, che molto si punta in quota Australian Open da parte di un po’ tutti.

UNITED CUP 2026: I PARTECIPANTI

GRUPPO A

USA Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell

SPAGNA Jéssica Bouzas Maneiro, Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes, Yvonne Cavallé Reimers. Capitano: Miguel Sánchez

ARGENTINA Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez

GRUPPO B

CANADA Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski

BELGIO Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman

CINA Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di

GRUPPO C

ITALIA Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

FRANCIA Arthur Rinderknech, Loïs Boisson, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

SVIZZERA Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka

GRUPPO D

AUSTRALIA Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt

CECHIA Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škoch. Capitano: Jiří Novák

NORVEGIA Casper Ruud, Malene Helgø, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud

GRUPPO E

GRAN BRETAGNA Billy Harris, Emma Raducanu, Neal Skupski, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman

GRECIA Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas

GIAPPONE Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda

GRUPPO F

GERMANIA Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev Sr.

POLONIA Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczyński

PAESI BASSI Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor

Nota per la Cina: i nomi sono indicati secondo l’ordine orientale. In Occidente diremmo Zhizhen Zhang, Lin Zhu, Rigele Te, Xiaodi You, Aoran Wang e Di Wu.