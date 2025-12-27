United Cup 2026: chi parteciperà? Le rose delle squadre e le favorite dei singoli gironi

Presto si ricomincia. Dal 2 all’11 gennaio, il tennis internazionale darà segnali di vitalità tra Sydney e Perth. In questo mese, nella terra dei canguri, si svolgeranno diversi eventi, con particolare attenzione rivolta agli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Prima di concentrarsi sull’impegno nello Slam, sarà necessario seguire questa competizione a squadre nazionali (miste).

L’Italia risponderà all’appello con la seguente formazione: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini avranno la responsabilità dei due singolari, mentre nel doppio misto sarà compito di Errani/Vavassori cercare di avanzare il più possibile.

Diciotto nazioni saranno ai nastri di partenza, suddivise in sei gironi da tre squadre, distribuiti tra Perth e Sydney, come precedentemente menzionato. Le vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale, dando inizio alla fase a eliminazione diretta. Ogni confronto prevede due singolari, uno maschile e uno femminile, e un doppio misto. La United Cup assegna punti validi per il ranking.

Gli Stati Uniti, sulla spinta di Taylor Fritz e Coco Gauff, puntano alla terza corona dopo i successi del 2023 e del 2025 (Gruppo A). States favoriti d’obbligo nel girone. Nel Gruppo B il Canada con Félix Auger-Aliassime e Victoria Mboko potrebbe fare la differenza, mentre nel Gruppo D ci si aspetta equilibrio tra l’Australia di Alex de Minaur, la Cechia di Jakum Mensik e la Norvegia di Casper Ruud.

Gruppo E in cui i britannici hanno perso per infortunio Jack Draper e potranno contare solo su Emma Raducanu, come top-player, al cospetto della Grecia di Tsisipas-Sakkari e del Giappone di Naomi Osaka e Shintaro Mochizuki. Nel Girone F la Germania (campione del 2024), forte della presenza di Alexander Zverev, se la vedrà contro la Polonia di Hubert Hurkacz e di Iga Świątek e l’Olanda di Tallon Griekspoor. Tedeschi e polacchi con una marcia in più.

Gli azzurri, inseriti nel Gruppo C, affronteranno la Francia e la Svizzera: i transalpini punteranno le loro fiches su Arthur Rindeknech e Loïs Boisson, mentre gli svizzeri si affideranno all’esperienza di Stan Wawrinka e Belinda Bencic.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti:

USA Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell

SPAGNA Jéssica Bouzas Maneiro, Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes, Yvonne Cavallé Reimers. Capitano: Miguel Sánchez

ARGENTINA Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez

CANADA Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski

BELGIO Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman

CINA Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di

ITALIA Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

FRANCIA Arthur Rinderknech, Loïs Boisson, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

SVIZZERA Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka

AUSTRALIA Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt

CECHIA Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škoch. Capitano: Jiří Novák

NORVEGIA Casper Ruud, Malene Helgø, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud

GRAN BRETAGNA Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman

GRECIA Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas

GIAPPONE Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda

GERMANIA Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev Sr.

POLONIA Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczyński

PAESI BASSI Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor

GRUPPI UNITED CUP 2026

PERTH – RAC Arena

SYDNEY – Ken Rosewall Arena

