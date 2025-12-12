Tuffi, Simone Conte e Stefano Belotti in evidenza nel day-1 del Trofeo di Natale a Trieste

La stagione 2025-2026 dei tuffi si apre col tradizionale Trofeo di Natale in programma a Trieste da oggi fino a domenica 14 dicembre. Nel Centro Federale “Bruno Bianchi“, in rappresentanza di 22 società, 105 atleti (53 femmine e 52 maschi) divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior.

Nel day-1 sono arrivati, a livello assoluto, le vittorie dalla piattaforma di Simone Conte e di Irene Pesce. Il talentuoso classe 2007 si è imposto dai dieci metri col punteggio di 417.15, l’unico a infranere la barriera dei 400 punti. Alle sue spalle troviamo Julian Verzotto con 368.55 e Andrea Barnabà, eccellente atleta dalle grandi altezze, con 330.80.

Nel dettaglio, Conte ha ben impressionato con la verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo da 75.20 e con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato da 75.00. Per quanto riguarda la gara femminile, Pesce ha totalizzato 200.90 punti davanti a Elisa Cosetti (173.90), anche lei impegnata dalle grandi altezze, e Ilaria Cambria (161.00).

Nella gara femminile dai tre metri, Rebecca Jade Curti è stata la migliore con 214.25 a precedere la citata Pesce con 209.00 e Rebecca Ciancaglini con 185.85. Nella prova dal metro maschile, a sorpresa, Stefano Belotti ha preceduto Lorenzo Marsaglia: 357.75 per il classe 2004 rispetto ai 342.30 punti di Marsaglia. A completare il podio Matteo Cafiero (333.70). Belotti ha ottenuto i migliori riscontri con l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti mezzo (69.00) e con il triplo e mezzo avanti raggruppato (69.00).