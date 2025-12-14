Tuffi, Elisa Pizzini e Stefano Belotti vittoriosi nel Trofeo di Natale a Trieste

La stagione 2025-2026 dei tuffi si apre col tradizionale Trofeo di Natale a Trieste. Nel Centro Federale “Bruno Bianchi“, in rappresentanza di 22 società, 105 atleti (53 femmine e 52 maschi) erano presenti e divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior. A livello assoluto, dopo quanto accaduto nel day-1 con le vittorie di Simone Conte e Irene Pesce dalla piattaforma e di Rebecca Jade Curti e Stefano Belotti dai tre metri (donne) e dal metro (uomini), ci sono stati altri risultati interessanti.

Belotti, in particolare, si è confermato anche nella gara dai tre metri. Reduce dal successo nello scontro con un atleta esperto come Lorenzo Marsaglia, il classe 2004 ha risposto nuovamente presente, imponendosi con lo score di 361.05, precedendo di poco Francesco Porco (360.65) e Conte (358.10). Quarta posizione per Marsaglia col punteggio di 347.85.

Nelle rotazioni l’atleta della Bergamo Tuffi si è particolarmente distinto nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (74.40) e nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento (72.00). Giusto sottolineare anche il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti da 71.40.

Nel metro femminile è arrivata l’affermazione di Elisa Pizzini con lo score di 239.10, l’unica a infrangere la barriera dei 200 punti, a precedere Curti (196.20) e Rebecca Ciancaglini (179.70). Una prestazione abbastanza consistente per Pizzini, che ha ottenuto il miglior punteggio col doppio e mezzo avanti carpiato da 52.00.