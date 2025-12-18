Tremende cadute in Val Gardena: graziato Nicolò Molteni, si teme per Fredrik Moeller

Si registrano due cadute nelle battute finali della discesa libera maschile della Val Gardena, recupero della gara non disputata a Beaver Creek: a terra col 44 l’azzurro Nicolò Molteni e col 45 il norvegese Fredrik Moeller. L’italiano non accusa problemi, mentre serve l’elicottero per il nordico.

La prima caduta è stata quella dell’azzurro Nicolò Molteni, con l’italiano che è atterrato la schiena, ma è stato salvato dalla provvidenziale apertura dell’airbag. L’azzurro, infatti, si è rialzato subito ed ha alzato la mano per tranquillizzare tutti circa le proprie condizioni.

Meno bene è andata al norvegese Fredrik Moeller, il quale aveva lo stesso tempo di Odermatt dopo due intermedi: il velocista si è sbilanciato su un salto, atterrando violentemente sulla schiena. Nonostante l’apertura dell’airbag, Moeller è rimasto a terra dolorante e sono stati necessari prima il toboga e poi l’elicottero per soccorrerlo.