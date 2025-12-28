Tournée dei 4 trampolini 2026, Oberstdorf: il ‘democratico’ Schattenbergschanze

La Tournée dei quattro trampolini 2025-26 comincerà da Oberstdorf (Germania). L’impianto denominato Schattenbergschanze, “trampolino della Montagna Ombrosa” terrà a battesimo la manifestazione per la settantaduesima volta. Le sole eccezioni riguardano la I e la XX edizione.

La caratteristica peculiare di questa struttura è rappresentata dal fatto di non fornire quota in uscita dal dente. La parabola di volo è pertanto poco pronunciata, poiché gli atleti non trovano grande altezza. Peraltro qui spira costantemente aria alle spalle, ma si aprono occasionalmente “finestre” di aria frontale che possono favorire oltremodo chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto.

Va rimarcato come lo Schattenbergschanze svolga il ruolo di giudice istruttore, scremando immediatamente il novero di pretendenti all’Aquila d’oro. È un dato di fatto come le ultime 18 Tournée siano state vinte da un atleta salito sul podio a Oberstdorf. Inoltre, nel XXI secolo, non è mai capitato che la Tournée sia stata conquistata da un saltatore classificatosi fuori dalle prime quattro posizioni nella tappa d’apertura!

SALTO MASCHILE – TOURNEE 2025-26

TAPPA N°1

Luogo: Oberstdorf (Germania)

Impianto: Schattenbergschanze (HS137)

Versione attuale edificata nel: 2003

Competizioni ospitate: 84

Tappe della Tournée: 73

Prima gara: 4 gennaio 1953

Ultima gara: 29 dicembre 2024

VINCITORI ULTIMI 11 ANNI

2014 – KRAFT Stefan (AUT)

2015 – FREUND Severin (GER)

2016 – KRAFT Stefan (AUT)

2017 – STOCH Kamil (POL)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – GEIGER Karl (GER)

2021 – KRAFT Stefan (AUT) *

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2023 – WELLINGER Andreas (GER)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

* Gara non appartenente alla Tournée, bensì disputata a marzo e valida per i Mondiali.

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

4-0-2 (6) – KRAFT Stefan (AUT) *

3-1-0 (4) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2-0-1 (3) – AMMANN Simon (SUI) °

1-2-0 (3) – STOCH Kamil (POL)

1-1-1 (3) – GEIGER Karl (GER) *

0-1-2 (3) – KASAI Noriaki (JPN) °°°

0-0-3 (3) – KUBACKI Dawid (POL)

1-1-0 (2) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

1-0-0 (1) – WELLINGER Andreas (GER)

0-1-0 (1) – ZYLA Piotr (POL)

0-1-0 (1) – HÖRL Jan (AUT)

0-0-1 (1) – FETTNER Manuel (AUT)

0-0-1 (1) – LINDVIK Marius (NOR)

0-0-1 (1) – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

* Viene tenuto in considerazione il podio dei Mondiali 2021 (Oro Kraft, argento Johansson, bronzo Geiger).

° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2002.

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

55 (14-21-20) – AUSTRIA

52 (23-20-9) – GERMANIA [All-Inclusive]

35 (13-12-10) – FINLANDIA

28 (11-8-9) – NORVEGIA

12 (5-3-4) – GIAPPONE

12 (1-4-7) – POLONIA

8 (2-1-5) – SVIZZERA

7 (3-1-3) – RUSSIA (di cui 6 come Unione Sovietica)

5 (1-1-3) – CECHIA (di cui 4 come Cecoslovacchia)

4 (0-1-3) – SLOVENIA (di cui 1 come Jugoslavia)

2 (0-1-1) – SVEZIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-0-1) – STATI UNITI

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni Tournée superate: 4 su 6

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 25° il 29 dicembre 2023

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni Tournée superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 30° il 29 dicembre 2023

CECON Francesco

Qualificazioni Tournée superate: 2 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 35° il 29 dicembre 2022