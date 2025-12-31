Salto con gli sci
Tournée 4 Trampolini oggi, Garmisch-Partenkirchen: orario qualificazioni, tv, streaming
Archiviata la giornata di pausa dopo l’atto inaugurale di Oberstdorf si torna a fare sul serio oggi pomeriggio con le qualificazioni di Garmisch-Partenkirchen in occasione della seconda tappa della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci.
Tutto pronto per il primo confronto diretto tra i big sul Neuen Große Olympiaschanze, che ospita come da tradizione la seconda competizione tedesca della Vierschanzentournee. Occhi puntati sullo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima gara a Oberstdorf e leader della Tournée con un vantaggio molto importante sugli avversari più temibili in ottica Aquila d’Oro. Obiettivo qualificazione per i due azzurri Alex Insam e Giovanni Bresadola, dopo aver rinunciato al primo appuntamento della kermesse per allenarsi sui trampolini olimpici di Predazzo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni per la seconda tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026 a Garmisch-Partenkirchen. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI
Martedì 31 dicembre
Ore 16.00 Qualificazioni Tournée 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen (Germania)
PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.