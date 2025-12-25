Salto con gli sci
Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025: programma, orari, tv, streaming
Sta per iniziare un’altra edizione della Tournée dei 4 Trampolini; a Oberstdorf si cerca di ereditare quel che ha lasciato Stefan Kraft, che aprì con una vittoria la Tournée 2024-2025 salvo poi non riuscire a battere Daniel Tschofenig in un derby austriaco per la classifica assoluta in tal senso.
Per Kraft sono tre i successi su questo trampolino; tre anche per Ryoyu Kobayashi, un altro dei grandi protagonisti attesi, ma sullo Schattenbergschanze è possibile che siano altri gli uomini destinati a fare la voce grossa. Come per esempio Domen Prevc. In sostanza, sembra difficile che si possa verificare un poker che è quel miraggio impossibile cercato da tanti (Dieter Thoma, Martin Schmitt) senza mai riuscire a raggiungerlo.
La tappa della Tournée dei 4 Trampolini di Oberstdorf si disputerà da domenica 28 a lunedì dicembre. Diretta tv su RaiSport per la gara, che sarà coperta anche da RaiPlay. Diretta streaming integrale su Eurosport, Discovery+, DAZN. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dell’intero evento, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026
TOURNÉE 4 TRAMPOLINI
Oberstdorf
Domenica 28 dicembre 2025, ore 16:30 Qualificazione
Lunedì 29 dicembre 2025, ore 16:30 Gara
PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (solo gara)
Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, DAZN (integrale), RaiPlay (solo gara)
Diretta Live testuale: OA Sport