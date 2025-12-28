Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025: gli accoppiamenti e il sistema KO system

Domen Prevc si conferma in uno stato di forma celestiale e comincia alla grande il suo percorso nella 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, dominando la scena nelle qualificazioni di Oberstdorf. Il 26enne sloveno ha dato spettacolo sul Schattenbergschanze nel turno preliminare che ha promosso 50 atleti alla prima gara della Vierschanzentournee.

Il grande protagonista del mese di dicembre, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha rifilato distacchi in doppia cifra a tutti gli avversari lanciando un messaggio inequivocabile e avanzando la sua candidatura al ruolo di favorito d’obbligo per la vittoria non soltanto nella competizione di domani sul Large Hill bavarese ma anche in ottica Aquila d’Oro.

Seconda posizione a 10.7 punti dalla testa per il tedesco Philipp Raimund, davanti all’austriaco Daniel Tschofenig e allo sloveno Timi Zajc. Ricordiamo che nella Tournée viene utilizzato il KO System come format di gara, con la prima serie caratterizzata da 25 scontri diretti in base ai risultati della qualificazione per determinare poi i protagonisti della seconda serie.

Di seguito gli accoppiamenti degli head to head della prima serie a Oberstdorf, sede della tappa inaugurale della Tournée dei Quattro Trampolini 2026:

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2026: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM OBERSTDORF

1-50 Domen Prevc (Slovenia) – Eetu Nousiainen (Finlandia)

2-49 Philipp Raimund (Germania) – Junshiro Kobayashi (Giappone)

3-48 Daniel Tschofenig (Austria) – Roman Koudelka (Repubblica Ceca)

4-47 Timi Zajc (Slovenia) – Yevhen Marusiak (Ucraina)

5-46 Jan Hoerl (Austria) – Luca Roth (Germania)

6-45 Stephan Embacher (Austria) – Isak Andreas Langmo (Norvegia)

7-44 Ryoyu Kobayashi (Giappone) – Constantin Schmid (Germania)

8-43 Gregor Deschwanden (Svizzera) – Kaimar Vagül (Estonia)

9-42 Anze Lanisek (Slovenia) – Ilya Mizernykh (Kazakistan)

10-41 Johann Andre Forfang (Norvegia) – Valentin Foubert (Francia)

11-40 Naoki Nakamura (Giappone) – Kevin Bickner (Stati Uniti)

12-39 Felix Hoffmann (Germania) – Andreas Wellinger (Germania)

13-38 Manuel Fettner (Austria) – Danil Vassilyev (Kazakistan)

14-37 Kamil Stoch (Polonia) – Tomofumi Naito (Giappone)

15-36 Halvor Egner Granerud (Norvegia) – Simon Ammann (Svizzera)

16-35 Jonas Schuster (Austria) – Sakutaro Kobayashi (Giappone)

17-34 Vladimir Zografski (Bulgaria) – Marius Lindvik (Norvegia)

18-33 Jason Colby (Stati Uniti) – Stefan Kraft (Austria)

19-32 Maciej Kot (Polonia) – Pawel Wasek (Polonia)

20-31 Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia) – Ren Nikaido (Giappone)

21-30 Pius Paschke (Germania) – Robin Pedersen (Norvegia)

22-29 Piotr Zyla (Polonia) – Artti Aigro (Estonia)

23-28 Rok Oblak (Slovenia) – Antti Aalto (Finlandia)

24-27 Maximilian Ortner (Austria) – Sandro Hauswirth (Svizzera)

25-26 Kacper Tomasiak (Polonia) – Niko Kytosaho (Finlandia)