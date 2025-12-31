Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2026: gli accoppiamenti del sistema KO system

Domani ci sarà la seconda gara della Tournée dei 4 Trampolini, che entrerà nel 2026 con Garmisch-Partenkirchen e Stephan Embacher che, pur non vincendo la qualificazione, ha stabilito il record del trampolino con 145,5 metri.

Partirà da leader Domen Prevc, e lo sloveno è candidato numero uno a portare a casa sia questa ulteriore prova che l’intera Tournée, in quella che è la naturale prosecuzione della Coppa del Mondo e di ciò che accade in quel contesto.

Diversi gli scontri da tenere in considerazione, soprattutto nella parte centrale: spiccano Sundal-Sato, Kot-Lindvik, Paschke-Geiger (a proposito, fa piacere rivederlo competitivo per gareggiare a buoni livelli), ma anche Ryoyu Kobayashi-Koudelka, seppur la differenza ci sia e anche evidente, può dare indicazioni di vario genere.

Per gli italiani l’appuntamento è sostanzialmente rinviato all’Austria, dal momento che poco è stato possibile fare nel contesto tedesco. L’augurio ad Alex Insam e Giovanni Bresadola è di poter riuscire a entrare nei 50 nei due appuntamenti di Innsbruck e Bischofshofen.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2026: KO SYSTEM GARMISCH-PARTENKIRCHEN

1 Domen Prevc (SLO)-50 Juri Kesseli (SUI)

2 Jan Hoerl (AUT)-49 Zak Mogel (SLO)

3 Stephan Embacher (AUT)-48 Kevin Bickner (USA)

4 Anze Lanisek (SLO)-47 Tate Frantz (USA)

5 Philipp Raimund (GER)-46 Eetu Nousiainen (FIN)

6 Ren Nikaido (JPN)-45 Danil Vassilyev (KAZ)

7 Manuel Fettner (AUT)-44 Jules Chervet (FRA)

8 Felix Hoffmann (GER)-43 Fatih Arda Ipcioglu (TUR)

9 Kamil Stoch (POL)-42 Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

9 Timi Zajc (SLO)-41 Yevhen Marusiak (UKR)

11 Ryoyu Kobayashi (JPN)-40 Roman Koudelka (CZE)

12 Kacper Tomasiak (AUT)-39 Simon Ammann (SUI)

13 Daniel Tschofenig (AUT)-38 Antti Aalto (FIN)

14 Maximilian Ortner (AUT)-37 Jason Colby (USA)

15 Jonas Schuster (AUT)-36 Niko Kytosaho (FIN)

16 Kristoffer Eriksen Sundal (NOR)-35 Yukiya Sato (JPN)

17 Maciej Kot (POL)-34 Marius Lindvik (NOR)

18 Johann Andre Forfang (NOR)-33 Pawel Wasek (POL)

19 Gregor Deschwanden (SUI)-32 Ilya Mizernykh (KAZ)

20 Pius Paschke (GER)-31 Karl Geiger (GER)

21 Vladimir Zografski (BUL)-30 Naoki Nakamura (JPN)

22 Valentin Foubert (FRA)-29 Isak Andreas Langmo (NOR)

23 Sandro Hauswirth (SUI)-27 Andreas Wellinger (GER)

24 Robin Pedersen (NOR)-27 Ben Bayer (GER)

25 Stefan Kraft (AUT)-26 Rok Oblak (SLO)