Tour de Ski 2026: non ci sarà al via Maria Gismondi, la punta azzurra al femminile

“Sicuramente l’obiettivo del Tour de Ski sarà fare tanta esperienza in Coppa del Mondo” aveva dichiarato pochi giorni fa Maria Gismondi a Salotto Bianco. Purtroppo però l’appuntamento è rimandato di un anno: la fondista azzurra infatti non sarà al via della corsa a tappe dello sci di fondo, tradizionalmente posta a cavallo tra un anno e l’altro.

Era sicuramente l’atleta di punta a livello femminile, visto il suo picco raggiunto quest’anno con la sesta piazza nella 10 km ad intervalli di Trondheim. L’azzurra classe 2004 ha dovuto però annunciare il forfait per il Tour de Ski.

Le sue parole a Fondo Italia: “Purtroppo non ci sarò mi sono svegliata con la febbre alta proprio la mattina di Natale. Mi dispiace perché stavo bene e non vedevo l’ora di prendere parte al mio primo Tour de Ski”.

Guardando il calendario risultava impossibile un recupero lampo. Ora il mirino è puntato ovviamente sulle Olimpiadi di casa.