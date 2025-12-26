Tour de Ski 2026: le favorite. Diggins contro Svezia sulle nevi italiane

In campo femminile, appare inevitabile considerare il Tour de Ski del ventennale come una lotta senza esclusione di colpi (non proibiti, ovviamente) tra Jessie Diggins e l’intero blocco svedese. Il conto è presto fatto anche solo guardando la classifica di Coppa del Mondo: l’americana è prima, mentre sono in quattro di quel Paese le sue avversarie principali.

I nomi sono lì, nelle loro diverse accezioni visto che non necessariamente si parla di sole gare distance: Moa Ilar, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Ebba Andersson. Di queste, Sundling e Dahlqivst, pur ottenendo discreti risultati anche nelle gare sulla lunga distanza, sono coloro che in fatto di sprint guidano la relativa classifica di specialità, da prima e seconda. Di contro, la graduatoria distance è Diggins-Ilar-Andersson. Il che fa capire dove, e come, potrebbe andare quest’edizione dell’evento a tappe che si pone tra due anni ed è così caratterizzante per la Coppa del Mondo. Senza dimenticare l’eterno fattore X che risponde al nome di Frida Karlsson.

La questione riguarda, però, anche la Norvegia. Una Norvegia che ha perso Lotta Udnes Weng (malattia; entra al suo posto Nora Sanness), ma che ha in Karoline Simpson-Larsen (che ha cambiato piani in corsa pur di esserci) e Heidi Weng due ottime protagoniste, capaci di dare parecchio fastidio alle big. Ma anche la recente forma di Mathilde Myhrvold e Astrid Oeyre Slind suggerisce che tanto possa succedere.

In breve, non ci si trova nella situazione del Tour de Ski maschile, in cui il vincitore pare quasi già annunciato. Qui è tutto molto diverso, con la grande lotta che può accendersi da subito. E anche con l’obiettivo di Diggins di disputare al meglio l’ultima edizione della sua carriera, visto che terminerà il proprio percorso agonistico alla fine della stagione. Un’annata che, però, sta affrontando non solo con dignità, ma con la prospettiva concreta di portare a casa qualcosa di tanto importante tra Coppa del Mondo, Olimpiadi e Tour de Ski.