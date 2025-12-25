Tour de Ski 2026, il programma delle tappe di Dobbiaco: orari, tv, streaming. Ben quattro appuntamenti

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà domenica 28 dicembre 2025 a Dobbiaco, che sarà sede delle prime 4 tappe (riposo martedì 30 dicembre) ed ospiterà la competizione fino a giovedì 1° gennaio 2026.

Domenica 28 dicembre si disputerà la sprint in tecnica libera, mentre lunedì 29 andrà in scena la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, poi martedì 30 riposo, per riprendere mercoledì 31 con la 5 km in tecnica libera in batterie con partenza in linea, e chiudere giovedì 1° gennaio con la 20 km pursuit in tecnica classica.

Le gare del Tour de Ski 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (tranne la sprint, prevista solo su Eurosport 2 HD), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play (tranne la sprint, prevista su Rai Play Sport 2), discovery+ e DAZN. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale dell’evento.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026

Domenica 28 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.45 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

14.15 Finali sprint tl femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport 2 HD, differita 16.10 su Rai Sport HD

Lunedì 29 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.45 10 km tc maschile con partenze ad intervalli – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

14.45 10 km tc femminile con partenze ad intervalli – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Martedì 30 dicembre 2025 – Riposo

Mercoledì 31 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.30 5 km tl maschile in batterie con partenza in linea – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

14.30 5 km tl femminile in batterie con partenza in linea – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Giovedì 1° gennaio 2026 – Dobbiaco (Italia)

10.30 20 km pursuit tc maschile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

12.30 20 km pursuit tc femminile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (tranne la sprint, prevista solo su Eurosport 2 HD).

Diretta streaming: Rai Play (tranne la sprint, prevista su Rai Play Sport 2), discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.