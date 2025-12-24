Sci di fondo
Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme
Da domenica 28 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 si disputerà la 20ma edizione del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: come già accaduto nella scorsa stagione, la manifestazione si svolgerà interamente in Italia, tra Dobbiaco e la Val di Fiemme.
A differenza dello scorso anno le tappe scenderanno da 7 a 6: confermate 4 frazioni a Dobbiaco, mentre scendono da 3 a 2 quelle in Val di Fiemme, dove non si disputerà lo skiathlon. In questa edizione i due giorni di riposo sono fissati per martedì 30 e venerdì 2.
Si partirà da Dobbiaco: domenica 28 dicembre ad aprire le danze sarà la sprint in tecnica libera, seguita lunedì 29 dalla 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, che farà da preludio al primo giorno di riposo, fissato per martedì 30.
La ripresa arriverà mercoledì 31, con la 5 km in tecnica libera da disputarsi con il nuovo format delle batterie con partenza in linea, infine la chiusura delle gare di Dobbiaco arriverà nel nuovo anno, dato che giovedì 1° gennaio andrà in scena la 20 km pursuit in tecnica classica.
Venerdì 2 gennaio ci sarà il secondo ed ultimo giorno di riposo, con il contestuale trasferimento in Val di Fiemme, sede delle ultime due frazioni, ovvero la sprint in tecnica classica prevista sabato 3, e l’attesissima 10 km in tecnica libera con partenza in linea che prevede la scalata del Cermis, in calendario domenica 4.
TAPPE TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026
1a tappa – Domenica 28 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)
11.45 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile
14.15 Finali sprint tl femminile e maschile
2a tappa – Lunedì 29 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)
11.45 10 km tc maschile con partenze ad intervalli
14.45 10 km tc femminile con partenze ad intervalli
Martedì 30 dicembre 2025 – Riposo
3a tappa – Mercoledì 31 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)
11.30 5 km tl maschile con partenza in linea in batterie
14.30 5 km tl femminile con partenza in linea in batterie
4a tappa – Giovedì 1° gennaio 2026 – Dobbiaco (Italia)
10.30 20 km pursuit tc maschile
12.30 20 km pursuit tc femminile
Venerdì 2 gennaio 2025 – Riposo e trasferimento
5a tappa – Sabato 3 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)
12.15 Qualificazioni sprint tc femminile e maschile
14.45 Finali sprint tc femminile e maschile
6a tappa – Domenica 4 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)
11.30 10 km tl maschile Final Climb con partenza in linea ed arrivo sul Cermis
15.30 10 km tl femminile Final Climb con partenza in linea ed arrivo sul Cermis