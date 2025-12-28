Sci di fondo

Tour de Ski 2026, Graz e Pellegrino superano le qualificazioni della sprint tl. Bene anche Hellweger e Gabrielli a Dobbiaco

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 ore fa

il

Federico Pellegrino / IPA Sport

Poker di azzurri anche al maschile nella fase finale della sprint in tecnica libera di Dobbiaco che apre l’edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo: al termine delle qualificazioni rientrano tra i migliori 30 quattro italiani sui dieci al cancelletto di partenza.

Il miglior crono complessivo è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che copre gli 1.4 km previsti in 2’27″15, rifilando 1″96 allo statunitense Gus Schumacher, secondo in 2’28″91, e 1″92 all’altro norvegese Oskar Opstad Vike, terzo in 2’29″07.

Tra gli azzurri in gara il migliore risulta essere Davide Graz, nono in 2’30″49, a 3″34, mentre Federico Pellegrino si classifica 19° in 2’31″52, a 4″37. Avanzano anche Michael Hellweger, 21° in 2’31″67, a 4″52, e Giacomo Gabrielli, 26° in 2’31″99, a 4″84.

Eliminati, invece, Simone Mocellini, 34° in 2’32″86, a 5″71, Elia Barp, 41° in 2’33″95, a 6″80, Martino Carollo, 42° in 2’34″02, a 6″87, Simone Daprà, 55° in 2’35″94, a 8″79, Francesco De Fabiani, 87° in 2’40″44, a 13″29, e Paolo Ventura, 109° in 2’45″62, a 18″47.

Argomenti correlati:
Exit mobile version