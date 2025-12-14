Tommaso Sala: “Contento di essere in top ten alla terza gara”

Nello slalom maschile di Val d’Isere (Francia), sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, si classifica settimo l’azzurro Tommaso Sala, che non nasconde tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurro analizza la gara e spiega i motivi per i quali si trova a proprio agio sulla pista francese: “È stata tostissima, la pista mi piace: quando la tecnica è tosta si vedono le qualità del vero slalomista. Nella seconda manche c’è sempre buio, e le carte si mischiano“.

Sala, però, è cosciente di aver fatto comunque una grande gara col pettorale numero 29, guadagnando due posizioni nella seconda manche dopo il nono posto della prima: “Io sono veramente contento di essere nella top ten alla terza gara, partendo da dietro“.