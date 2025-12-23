Tommaso Giacomel si commuove per la scomparsa di Bakken: “Dovevamo fare Capodanno insieme. Ti porterò con me”

La scomparsa di Siver Bakken ha sconvolto l’intera famiglia del biathlon nel periodo solitamente dedicato al riposo e al recupero in vista della ripresa della Coppa del Mondo di biathlon. Il norvegese, che la scorsa settimana era stato quinto nella sprint di Le Grand Bornard e a inizio stagione quarto nell’individuale di Oestersund, ci ha lasciato ad appena 27 anni a causa di un malore avuto mentre si trovava a Passo Lavazè (Val di Fiemme, provincia di Trento).

Tommaso Giacomel ha scritto un accorato post sui propri profili social per ricordare il compianto amico. L’azzurro, reduce dalla vittoria ottenuta domenica nella mass start di Le Grand Bornard, ha espresso la propria tristezza: “Caro Sivert, onestamente sono devastato. Questa notizia non sconvolge solo me, sconvolge tutti noi della famiglia del biathlon e non solo. Avevamo programmato di andare a sciare insieme oggi, ma non ti sei presentato. Avevamo programmato anche di festeggiare il Capodanno insieme, ma tu non ci sarai. La vita con te è sempre stata durissima, prima lo stop per due anni, adesso questo. Non è giusto“.

Il nostro portacolori ha poi proseguito: “Ho sempre detto che la cosa a cui tengo di più di questo mio viaggio come biatleta non sono le gare vinte, ma le persone che ho incontrato e conosciuto lungo la strada. Tu sei diventato presto uno dei miei migliori amici, con il tuo sorriso, la tua umanità e la tua mentalità. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore, bello! Da questo momento in poi, ti porterò con me – non solo in ogni gara, ma in ogni allenamento e anche in ogni momento della mia vita. Sarà davvero difficile competere e allenarsi senza di te in futuro, ma farò del mio meglio per renderti orgoglioso. Continueremo a inseguire il nostro sogno di essere due dei migliori biatleti del mondo, insieme. Vola in alto come un angelo ora, perché lo sei davvero!“.