Biathlon
Tommaso Giacomel sale di colpi e sfiora il podio nell’inseguimento di Oestersund. Primo squillo di Fillon Maillet
Tommaso Giacomel si ferma ai piedi del podio nella 12.5 km pursuit maschile che chiude la prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena ad Oestersund, in Svezia: l’azzurro chiude quarto nell’inseguimento vinto dal transalpino Quentin Fillon Maillet. A punti anche Lukas Hofer, 16°, fuori dalla top 40, invece, Elia Zeni, 48°.
La vittoria va al transalpino Quentin Fillon Maillet, che vince nonostante due errori a terra in 30’14″5, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a 6″7 a causa di due errori in piedi, mentre completa il podio il norvegese Johan-Olav Botn (18/20 al tiro), che rafforza il pettorale giallo col terzo posto a 10″3.
Due errori anche per Tommaso Giacomel, commessi nella seconda e nell’ultima serie, con l’azzurro che chiude con 15″2 di ritardo, precedendo il transalpino Eric Perrot, a sua volta con 18/20 al poligono, quinto a 16″2. Risale fino al sesto posto, grazie allo zero al tiro, lo statunitense Campbell Wright, a 25″0.
Chiudono la top ten altri quattro norvegesi: settimo Vetle Sjaastad Christiansen a 31″4, ottavo Sturla Holm Laegreid a 43″7, nono Sivert Guttorm Bakken a 54″0, decimo Isak Leknes Frey a 57″1. In casa Italia va a punti anche Lukas Hofer, 16° a 1’45″8 con un solo errore al tiro, mentre è 48° Elia Zeni a 4’53″4 con 4 bersagli mancati.
Trattandosi del primo inseguimento della stagione la graduatoria di specialità combacia con l’ordine d’arrivo odierno, mentre in classifica generale consolida il primo posto il norvegese Johan-Olav Botn, che sale a quota 245, mentre si issa al sesto posto Tommaso Giacomel, a quota 133.