Tiro con l’arco: Ellison e Sliachticas Caetano fanno festa a Rio de Janeiro nelle Indoor World Series

La tappa di Rio de Janeiro delle Indoor World Series di tiro con l’arco è andata ufficialmente in archivio. Sulle linee di tiro brasiliane sono stati assegnate le vittorie di tappa e i piazzamenti sul podio di arco ricurvo e arco compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco ricurvo

Risuona l’inno statunintese per la leggenda Brady Ellison, che ha la meglio per 6-4 sul francese Chirault, in uno match pazzesco deciso dal primo parziale e da quattro pareggi nelle successive volèe (30-29, 29-29, 29-29, 29-29). Quadro completato dal padrone di casa Marcus D’Almeida, capace di battere 7-3 Santiago Arcila.

Ana Luiza Sliachticas Caetano tira fuori una super performance nella finale riservata alle donne battendo 6-4 nel derby brasiliano Isabelle Trindade Estevez Pereira con i parziali di (27-27, 30-27, 28-29, 28-27, 29-29). Terzo posto appannaggio di Ane Marcelle Dos Santos, che regola 6-2 Ana Clara Dias de Carvalho Machado.

Arco compound

Mathias Fullerton si impone nel torneo vincendo la finale 150-149 sul britannico Scott Ajay, con il brasiliano Roberval Dos Santos che supera nella finale 3-4° posto Mike Schloesser allo shoot off (148-148, 10+ a 10).

Al femminile, il torneo è della colombiana Usquiano Alejandra che fa festa battendo in finale la messicana Dafne Quintero con lo score di 147-144. Gradino basso del podio all’altra rappresentante del Messico, la fortissima Andrea Becerra che regola 146-142.

Prossimo appuntamento con le Indoor World Series con la “classicissima” di Nimes, in Francia, dal 16 al 18 gennaio 2026, per la quinta tappa del circuito al chiuso.