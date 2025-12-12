Tiro con l’arco: a Rio de Janeiro vanno in archivio i ranking round delle Indoor World Series

Il quarto appuntamento delle Indoor World Series di tiro con l’arco si è ufficialmente aperto a Rio de Janeiro. Sulle linee di tiro brasiliane la giornata odierna, del 12 dicembre, è stata dedicata ai vari ranking round fra arco ricurvo e compound: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco ricurvo

Non vi erano italiani presenti, né al maschile né al femminile. Fra gli uomini a chiudere più in alto di tutti è stato il totem statunitense Brady Ellison, con 597/600, davanti al padrone di casa Marcus D’Almeida (595) e al francese Thomas Chirault (594). Totalmente di marca brasiliana la classifica riservata alle donne, con Isabelle Trinidad Estevez Pereira che ha completato la sua performance con lo score di 586/600 precedendo tutto il resto delle partecipanti verdeoro al contest.

Arco compound

Il fortissimo danese Matthias Fullerton si prende la testa di serie numero 1 con 598 punti andando ad anticipare il britannico Ajay Scott, secondo a 593, e il fuoriclasse olandese Mike Schloesser che ha chiuso a 590. La classifica al femminile parla messicano: Andrea Becerra prima a 598, la connazionale Dafne Valeria Quintero Garcia seconda a 587. Alle loro spalle la brasiliana Bianca Rodrigues a 584.

Domani a Rio de Janeiro sarà la volta degli scontri individuali che andranno poi a delineare il tabellone delle finali valide per il 3-4° posto e per la vittoria di tappa.