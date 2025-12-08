Tiro a volo, Silvana Stanco regina del trap in Coppa del Mondo! Battuta Perilli allo shoot-off in finale

Silvana Stanco chiude in bellezza una stagione di alto livello e conferma il suo status di numero 1 del ranking mondiale nel trap, imponendosi allo shoot-off nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Sulla pedana di Doha (Qatar) l’azzurra ha realizzato una grande impresa, battendo la veterana sanmarinese Alessandra Perilli allo spareggio dopo aver firmato il miglior punteggio ieri in qualificazione.

Secondo sigillo della carriera alle Finals del massimo circuito per la 32enne nativa di Zurigo, che aveva già trionfato nel 2023 sempre a Doha mentre un anno fa non era andata oltre il sesto posto a Nuova Delhi nella gara vinta in quel caso da Perilli. Stanco ha avuto il merito di rimontare nel corso della finale odierna anche uno svantaggio di 2 punti, approfittando di un doppio errore della rivale negli ultimi quattro piattelli per giocarsi il successo allo shoot-off.

La vice-campionessa olimpica e iridata in carica è stata impeccabile nel testa a testa decisivo, andando a segno con i primi due colpi e mettendo pressione alla detentrice del titolo, che ha ceduto definitivamente mancando il secondo piattello dello shoot-off e dovendo accontentarsi della piazza d’onore in un evento che in passato aveva già vinto in due occasioni (2015 e 2024).

Il podio è stato completato in terza posizione dalla turca Rumeysa Pelin Kaya, eliminata dopo 25 piattelli con un 22/25 (in quel momento era appaiata a Stanco, ma ha fatto la differenza il risultato delle qualificazioni), mentre a seguire troviamo le australiane Laetisha Scanlan e Penny Smith in quarta e quinta piazza.