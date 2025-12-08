Tiro a volo
Tiro a volo, Jiang Yiting vince nello skeet femminile alla Finale di Coppa del Mondo. Nuovo format per l’ultimo atto
La nuova finale ad otto introdotta per tutte le specialità individuali del tiro a volo a partire dalla prossima stagione viene testata per la prima volta in una competizione ufficiale nella Finale della Coppa del Mondo 2025: a Doha, in Qatar, nello skeet femminile, dove non c’erano azzurre al via, vince la cinese Jiang Yiting.
Resta il format delle eliminazioni progressive, ma scende notevolmente il numero dei piattelli: si passa da 60 a 36, e le prime due eliminazioni arrivano già dopo 12 colpi. Ottavo posto per la statunitense Kimberly Rhode con 9/12, settima piazza per la finlandese Marjut Heinonen con 10/12.
Dopo due terzi di gara escono altre due atlete: sesta posizione per la svedese Victoria Larsson a quota 19/24, quinta per la statunitense Dania Jo Vizzi con 21/24. A questo punto il ritmo si fa incalzante con un’esclusione ogni quatto piattelli.
Si ferma ai piedi del podio la cinese Che Yufei, che saluta la compagnia in quarta posizione a quota 24/28, mentre dopo altri quattro piattelli viene definita la terza posizione, con l’eliminazione dell’ellenica Emmanouela Katzouraki, che esce di scena con 28/32.
Il duello conclusivo incorona la cinese Jiang Yiting, che fa percorso netto fino all’ultimo piattello, chiudendo con un perfetto 36/36, superando la statunitense Samantha Simonton, che deve accontentarsi della piazza d’onore nonostante l’ottimo score di 34/36.