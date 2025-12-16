Tiro a volo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il sistema di qualificazione per il tiro a volo per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: l’ISSF ha elaborato una proposta basata sui Principi del Sistema di Qualificazione approvati dal Comitato Esecutivo del CIO nel marzo 2025.

I criteri da rispettare erano quelli riguardanti la partecipazione dei migliori atleti, la rappresentanza universale, l’opportunità di partecipazione per tutti i Comitati Olimpici Nazionali, l’accesso equo e paritario agli eventi di qualificazione, ed un periodo massimo di due anni per lo svolgimento di tutti gli eventi di qualificazione.

Il percorso di qualificazione per il tiro a volo era uno dei 26 sport del programma approvati durante la riunione, e comprenderà 5 eventi: due per gli uomini (trap e skeet), due per le donne (trap e skeet) ed uno a coppie miste (trap): per ogni specialità individuale ci saranno 28 posti a disposizione.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare al massimo due atleti in ogni gara individuale: per essere eleggibili gli atleti dovranno ottenere un punteggio minimo di qualificazione (MQS) in gare di qualificazione designate, nelle qualificazioni degli eventi olimpici tra il 31 luglio 2026 ed il 1° maggio 2028.

Gli atleti possono ottenere un solo pass olimpico per il proprio Comitato Olimpico Nazionale, ed ogni Paese può ottenere un solo pass per evento ai Mondiali, mentre in qualsiasi altra gara di qualificazione olimpica, ogni Nazione può ottenere fino a due pass per ogni specialità.

Per la gara del trap a coppie miste, le squadre devono essere composte da atleti qualificati nella gara individuale: la classifica olimpica determinerà l’elenco finale dei partecipanti, combinando i punteggi totali dei due atleti per definire le migliori 18 squadre che prenderanno parte alla gara olimpica.

In ciascuna specialità individuale staccheranno il pass olimpico i primi tre classificati ai Campionati del Mondo 2026 di Doha, in Qatar, così come ai Campionati del Mondo 2027 de Il Cairo, in Egitto, mentre andranno alle Olimpiadi anche i vincitori di ciascuna delle quattro tappe della Coppa del Mondo 2027.

Saranno così distribuite le prime 10 quote olimpiche, mentre altre 15 verranno distribuite tramite eventi continentali: per l’Europa in ciascuna specialità individuale saranno a disposizione 5 pass olimpici, da distribuire ai Campionati Europei e/o ai Giochi Europei.

Si arriverà così a 25 atleti, a cui si aggiungeranno 1 pass per il Paese ospitante ed 1 quale quota universale: l’ultima carta olimpica verrà assegnata tramite il Ranking Olimpico al 1° maggio 2028. Solo per la quota universale ed il pass tramite ranking, la carta olimpica sarà nominale.