Tiro a segno
Tiro a volo, De Filippis e Pellielo fuori dal podio nella Finale di Coppa del Mondo a Doha
Epilogo amaro per l’Italia nell’ultimo atto del trap maschile in occasione della Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Sulla pedana di Doha i due azzurri impegnati nella gara odierna (riservata ai migliori otto del turno di qualificazione) sono rimasti purtroppo fuori dal podio, non riuscendo a replicare l’impresa realizzata stamattina dalla connazionale Silvana Stanco a livello femminile.
Mauro De Filippis, numero 2 del ranking mondiale, si è dovuto accontentare della quarta posizione in Qatar venendo eliminato con un 16/20 dopo venti piattelli a causa di un sanguinoso doppio errore negli ultimi due colpi della quarta serie che gli è costato come minimo il terzo posto. Finale da dimenticare invece per l’eterno 55enne Giovanni Pellielo, ottavo (su otto finalisti) con un modesto 6/10 dopo due serie.
Gli Stati Uniti hanno dettato legge nel trap maschile delle Finals di World Cup, piazzando ben due atleti sul podio con il primo posto di uno straordinario Williams Hinton (che conferma il suo status di numero 1 del ranking) da 29/30 e con la terza posizione di Walton Eller (23/25). Seconda piazza invece con 28/30 in finale per il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas.