Tiro a segno
Tiro a segno, Inder Singh Suruchi ed Hu Kai si impongono nella pistola da 10 metri nella Finale di Coppa del Mondo
Si completano le specialità da 10 metri della Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Doha, in Qatar: nelle gare della pistola, in cui non c’erano italiani qualificati, si registrano i successi dell’indiana Inder Singh Suruchi e del cinese Hu Kai.
Nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile arriva la doppietta dell’India, con Inder Singh Suruchi che domina e firma il record del mondo della categoria junior con 245.1, battendo nel duello conclusivo la connazionale Sainyam Sainyam, seconda a quota 243.3, mentre sale sul gradino più basso del podio la cinese Yao Qianxun, uscita di scena in terza posizione con 219.4.
Nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile si impone il cinese Hu Kai, che supera nel duello finale il tedesco Christian Reitz per 243.0 a 242.0, mentre la terza piazza va all’indiano Samrat Rana, che viene eliminato a due colpi dal termine con 221.5.