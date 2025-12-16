Tiro a segno, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Dato che a livello internazionale tiro a segno e tiro a volo sono raggruppate sotto un’unica federazione, l’ISSF, anche per il tiro a segno è stato approvato il sistema di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Negli Stati Uniti saranno in programma 10 eventi.

Quattro gare per gli uomini (pistola da 10 e 25 metri e carabina da 10 e 50 metri), quattro per le donne (pistola da 10 e 25 metri e carabina da 10 e 50 metri) e due a coppie miste (pistola e carabina da 10 metri): per le specialità individuali ci saranno 29 posti in palio da 10 metri e 28 da 25 e 50 metri.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare al massimo due atleti in ogni gara individuale: per essere eleggibili gli atleti dovranno ottenere un punteggio minimo di qualificazione in gare di qualificazione designate, nelle qualificazioni degli eventi olimpici tra il 31 luglio 2026 ed il 1° maggio 2028.

Gli atleti possono ottenere un solo pass olimpico per il proprio Comitato Olimpico Nazionale, ed ogni Paese può ottenere un solo pass per evento ai Mondiali, mentre in qualsiasi altra gara di qualificazione olimpica, ogni Nazione può ottenere fino a due pass per ogni specialità.

Per le gare di pistola e carabina da 10 metri a coppie miste, le squadre devono essere composte da atleti qualificati nella gara individuale: la classifica olimpica determinerà l’elenco finale dei partecipanti, combinando i punteggi totali dei due atleti per definire le squadre che prenderanno parte alla gara olimpica.

In ciascuna specialità individuale staccheranno il pass olimpico i primi tre classificati ai Campionati del Mondo 2026 di Doha, in Qatar, così come ai Campionati del Mondo 2027 di Daegu, in Corea del Sud, mentre andranno alle Olimpiadi anche i vincitori di ciascuna delle quattro tappe della Coppa del Mondo 2027.

Saranno così distribuite le prime 10 quote olimpiche, mentre altre 16 da 10 metri e 15 da 25 e 50 metri verranno distribuite tramite eventi continentali: per l’Europa in ciascuna specialità individuale saranno a disposizione 5 pass olimpici, da distribuire ai Campionati Europei e/o ai Giochi Europei.

Si arriverà così a 26 atleti da 10 metri e 25 da 25 e 50 metri, a cui si aggiungeranno 1 pass per il Paese ospitante ed 1 quale quota universale: l’ultima carta olimpica verrà assegnata tramite il Ranking Olimpico al 1° maggio 2028. Solo per la quota universale ed il pass tramite ranking, la carta olimpica sarà nominale.