Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo manca l’ultimo atto della carabina da 10 metri nella Finale di Coppa del Mondo
A Doha, in Qatar, inizia la Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: nella prima giornata sono protagoniste le gare da 10 metri, con la mattina riservata alla carabina: l’unico azzurro qualificato, Danilo Dennis Sollazzo, manca l’appuntamento con l’ultimo atto, chiudendo decimo nelle eliminatorie.
Nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile il successo va allo svedese Victor Lindgren, che nel duello conclusivo piega la resistenza del cinese Sheng Lihao, sconfitto per 253.0 a 252.6. Gradino più basso del podio per il magiaro Istvan Marton Peni, eliminato in terza posizione con 231.1, mentre esce nelle qualificazioni l’azzurro Danilo Dennis Sollazzo, che chiude decimo, mettendosi alle spalle soltanto i due tiratori qatarioti che avevano ricevuto una wild card per la manifestazione.
Nella carabina ad aria compressa da 10 metri femminile arriva la vittoria in rimonta all’ultimo colpo della cinese Wang Zifei, che beffa la sudcoreana Ban Hyojin, battuta per 253.4 a 253.1, dopo aver eliminato allo shoot-off l’altra cinese Han Jiayu, terza con 231.9. Non c’erano azzurre al via in questa gara.